Минюст: Галкин объявлен иностранным агентом
Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента в России.
Сегодня в реестре физических- лиц на сайте Министерства юстиции России появилось имя телеведущего и пародиста Максима Галкина. Там сообщается, что шоумен занимается политической деятельностью, а финансирование получает от Украины.
Ранее СМИ сообщали, что вскоре после начала российской военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль. Недавно Пугачёва вернулась в Россию, но без мужа.
Опубликовано: Елена Калиновская
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