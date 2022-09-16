Минюст: Галкин объявлен иностранным агентом

Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента в России.

Сегодня в реестре физических- лиц на сайте Министерства юстиции России появилось имя телеведущего и пародиста Максима Галкина. Там сообщается, что шоумен занимается политической деятельностью, а финансирование получает от Украины.

Ранее СМИ сообщали, что вскоре после начала российской военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль. Недавно Пугачёва вернулась в Россию, но без мужа.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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