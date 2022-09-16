Армия Украины возобновила обстрел Новой Каховки из РСЗО HIMARS
Поздно вечером 16 сентября украинские войска вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области.
Пресс-служба временной гражданской администрации Новой Каховки опубликовала новое сообщение в Telegram-канале ведомства, где заявила, что украинские войска вновь обстреливают город с применением реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Ранее ВСУ уже использовали "Химарсы" для обстрелов Новокаховской ГЭС.
По данным ВГА Новой Каховки, в небе над городом звучит воздушная тревога, являющаяся седьмой за сутки, а системы ПВО армии России уже перехватили 12 ракет лишь за этот вечер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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