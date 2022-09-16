Минобороны Германии: НАТО и ФРГ совместно создадут систему ПРО
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт утверждает, что Берлин совместно с экспертами из НАТО хочет создать собственную систему противоракетной обороны.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт утверждает, что на следующем заседании глав Министерств обороны стран-участниц Североатлантического альянса Берлин и НАТО начнут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны для защиты общего периметра.
По данным Ламбрехт, переговоры между Германией и НАТО на этот счёт ещё не завершены, однако планируется взять на вооружение израильскую систему Arrow 3.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
В Великобритании и других странах мира появились неофициальные «полицейские участки» Китая
По сообщениям испанской некоммерческой организации Safeguard Defenders, Китай создал 54 «зарубежных полицейских участка» по всему миру в рамках своей растущей международной сети поддерживаемых КПК агентств, созданной в последние годы.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список иноагентов
Полиция ищет вандалов, испортивших мурал с Путиным в Симферополе
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 7%, несмотря на санкции
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества