Минобороны Германии: НАТО и ФРГ совместно создадут систему ПРО

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт утверждает, что Берлин совместно с экспертами из НАТО хочет создать собственную систему противоракетной обороны.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт утверждает, что на следующем заседании глав Министерств обороны стран-участниц Североатлантического альянса Берлин и НАТО начнут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны для защиты общего периметра.

По данным Ламбрехт, переговоры между Германией и НАТО на этот счёт ещё не завершены, однако планируется взять на вооружение израильскую систему Arrow 3.