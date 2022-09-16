Полиция ищет вандалов, испортивших мурал с Путиным в Симферополе
Сотрудники МВД разыскивают злоумышленников, которые повредили мурал с изображением Владимира Путина в Симферополе.
16 сентября пресс-служба ГУМВД по Крыму сообщила, что пока неустановленные вандалы облили красной краской мурал с Владимиром Путиным, нарисованный на одном из многоквартирных домов в городе Симферополе.
По данным пресс-службы МВД, в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия на территории Симферополя с целью обнаружения и задержания преступников: просматриваются видео с камер наблюдения, опрашиваются свидетели, сверяются факты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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