Полиция ищет вандалов, испортивших мурал с Путиным в Симферополе

Сотрудники МВД разыскивают злоумышленников, которые повредили мурал с изображением Владимира Путина в Симферополе.

16 сентября пресс-служба ГУМВД по Крыму сообщила, что пока неустановленные вандалы облили красной краской мурал с Владимиром Путиным, нарисованный на одном из многоквартирных домов в городе Симферополе.

По данным пресс-службы МВД, в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия на территории Симферополя с целью обнаружения и задержания преступников: просматриваются видео с камер наблюдения, опрашиваются свидетели, сверяются факты.