Глава парламента Армении отметил роль США в решении конфликта с Азербайджаном
Глава армянского парламента Ален Симонян утверждает, что к остановке новых военных столкновений на границе с Азербайджаном привели действия США.
В ночь на 17 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян поблагодарил правительство Соединённых Штатов за их переговорную позицию, которая помогла остановить новый конфликт, начавшийся на границе Армении и Азербайджана.
По словам Симоняна, постоянная помощь России и оперативная помощь Франции в разрешении нового армяно-азербайджанского конфликта, но по мнению главы парламента Армении, именно американские политики оказали наибольшее влияние на прекращение боевых действий в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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