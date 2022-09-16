Глава парламента Армении отметил роль США в решении конфликта с Азербайджаном

Глава армянского парламента Ален Симонян утверждает, что к остановке новых военных столкновений на границе с Азербайджаном привели действия США.

В ночь на 17 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян поблагодарил правительство Соединённых Штатов за их переговорную позицию, которая помогла остановить новый конфликт, начавшийся на границе Армении и Азербайджана.

По словам Симоняна, постоянная помощь России и оперативная помощь Франции в разрешении нового армяно-азербайджанского конфликта, но по мнению главы парламента Армении, именно американские политики оказали наибольшее влияние на прекращение боевых действий в регионе.