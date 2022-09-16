Президент Мексики Обрадор обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что действия западных стран способствую усугублению украинского кризиса.

16 сентября национальный мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор публично заявил, что считает страны коллективного Запада полностью ответственными за начало российской спецоперации на территории Украины. По мнению Обрадора, государства Запада десятилетиями лоббировали свои интересы в регионе, провоцируя Россию на спецоперацию.

В дальнейшем западные страны не стали делать ничего, чтобы смягчить ситуацию, а напротив, начали ежедневно усугублять её, поставляя Киеву оружие и боеприпасы, чем затягивают боевые действия, полагает Андрес Мануэль Лопес Обрадор.