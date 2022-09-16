Китай и Иран воздержались от голосования в ГА ООН на тему выступления Зеленского

Постоянные представители Ирана и Китая при ООН воздержались от голосования по поводу возможного выступления Владимира Зеленского на Генассамблее при организации.

17 сентября в Организации объединённых наций состоялось голосование на тему возможного выступления Владимира Зеленского на высокой неделе Генассамблеи при ООН. Против выступления Зеленского в ООН проголосовали Россия, Куба, Беларусь, Эритрея, Северная Корея, Никарагуа, Сирия. Воздержались Китай и Иран.

По решению голосования Владимиру Зеленскому разрешили выступить перед Генеральной ассамблеей ООН посредством заранее записанного видеообращения.