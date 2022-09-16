Politico: страны Европы выключают ночное освещение крупных городов

Издание Politico информирует, что крупнейшие европейские города начинают выключать ночное освещение.

По данным американской газеты Politico, страны Европы заплатили большую цену за свою поддержку Украины в её конфликте с Россией. Так, большинство крупнейших стран Европейского союза принимают диковинные законопроекты, направленные на экономию энергии, попутно отключая ночное освещение в городах.

Например, в Германии и Испании ночью не будут освещать местные достопримечательности, а во Франции данная участь настигла даже знаменитую Эйфелеву башню.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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