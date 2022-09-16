Politico: страны Европы выключают ночное освещение крупных городов
Издание Politico информирует, что крупнейшие европейские города начинают выключать ночное освещение.
По данным американской газеты Politico, страны Европы заплатили большую цену за свою поддержку Украины в её конфликте с Россией. Так, большинство крупнейших стран Европейского союза принимают диковинные законопроекты, направленные на экономию энергии, попутно отключая ночное освещение в городах.
Например, в Германии и Испании ночью не будут освещать местные достопримечательности, а во Франции данная участь настигла даже знаменитую Эйфелеву башню.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Россия пообещала расширить число стран, принимающих карты МИР, в ответ на санкции
Центральный банк России пообещал продолжать расширять число стран, принимающих его банковские карты МИР после новых санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в обходе финансовых санкций.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Президент Тайваня предупреждает о проблемах в индустрии чипов
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Бывший глава разведки Трампа полагает, что у Путина может быть компромат на экс-президента
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества