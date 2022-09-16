Кадыров: батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» отправились в Донбасс
Рамзан Кадыров утверждает, что два элитных чеченских подразделения отправились в Донбасс для участия в спецоперации.
В ночь на субботу лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что два чеченских батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» отправлены на Донбасс с целью участия в спецоперации. По словам Кадырова, чеченские группы бойцов уже примкнули к основной армии союзных сил в регионе.
Также Рамзан Кадыров отмечает, что бойцы чеченских спецподразделений полностью боеукомплектованы новейшими вооружениями и сопутствующей техникой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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