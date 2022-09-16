Spiegel: партия «Левых » Германии на грани раскола из-за симпатий к России

Немецкая газета Der Spiegel утверждает, что пророссийские взгляды одного члена партии "Левых" в ФРГ поставили под угрозу существование всей фракции.

17 сентября издание Spiegel сообщило, что официальный представитель немецкой партии "Левых" Сара Вагенкнехт публично призвала снять все антироссийские санкции и попросить Москву о поставках российских энергоносителей в Германию. По данным Spiegel, после заявлений Вагенкнехт в партии зреет череда псевдодобровольных отставок, а самого политика, сделавшего заявления, просят объясниться.

Аналитики Der Spiegel уверены, что после пророссийских высказываний Сары Вагенкнехт раскол в немецкой партии "Левых" уже случился, а её скорый распад неизбежен.