Бывший глава разведки Трампа полагает, что у Путина может быть компромат на экс-президента

Дэн Коутс, бывший директор национальной разведки, написал в своей новой книге, что был обеспокоен отношениями Трампа с Путиным.

По его мнению, российская сторона могла располагать информацией, компрометирующей Дональда Трампа.

Авторы утверждает, что Трамп предпринял более серьезные усилия по выводу США из НАТО, чем было известно ранее.

Коутс также был обеспокоен поведением Трампа на его саммите с Путиным в Хельсинки в 2018 году, где он публично поддержал утверждение российского президента о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года.

Действия Трампа на саммите вызвали шквал внутренней критики, и Коутс не поверил, когда на конференции по безопасности ему сказали, что Трамп использовал саммит, чтобы пригласить Путина в Вашингтон.

Вопрос о том, может ли Россия располагать компрометирующей информацией о Трампе, является одним из самых давних споров о бывшем президенте.

В досье, составленном перед выборами Трампа в 2016 году, бывший британский шпион Кристофер Стил заявил, что у России есть компрометирующая информация о Трампе, которую она может использовать в качестве рычага воздействия.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел достаточных доказательств, подтверждающих заявления Трампа о сговоре с Россией в 2016 году.

Трамп давно отвергает слухи о том, что он обязан России, и недавно выдвинул обвинение в том, что группа чиновников сфабриковала скандал, чтобы навредить ему.