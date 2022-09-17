Президент Тайваня предупреждает о проблемах в индустрии чипов

Президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила, что полупроводниковая промышленность сталкивается с новыми проблемами, но сказала, что ее правительство будет работать с сектором, чтобы преодолеть их.

Тайвань является крупным производителем полупроводников, используемых во всем, от стиральных машин и мобильных телефонов до центров обработки данных и истребителей. На острове базируется крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC.

Инвэнь отметила, что постоянный успех этой отрасли обусловлен беспрецедентными глобальными проблемами в последнее время, включая значительную неопределенность в отношении цепочек поставок.

Она не уточнила, с какими вызовами сталкивается отрасль, но с момента начала пандемии COVID-19 одной из главных проблем стала нехватка чипов, которая мешала производству автомобилей и некоторой бытовой электроники.

При этом Инвэнь подчеркнула, что Тайвань доказывает свою гибкость и стойкость в решении проблем и обеспечении того, чтобы его полупроводниковая промышленность сохраняла свой статус ведущего в мире.

Глобальный потребительский спрос в настоящее время падает из-за стремительного роста инфляции, опасений рецессии в основных западных экономиках и ситуации на Украине.

Все это может повлиять на тайваньских производителей чипов и ориентированную на экспорт экономику острова.

В то время как правительство поощряет тайваньские компании строить заводы в США, наиболее важном международном спонсоре Тайваня, оно также работает над тем, чтобы сохранить свое лидирующее положение в мире.