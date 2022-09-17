Космическая программа Китая впервые за 46 лет обнаружила новый минерал на Луне

Китай обнаружил новый минерал на Луне после изучения первых лунных образцов, собранных за 46 лет.

Новый минерал Changesite-(Y), названный в честь китайского проекта по исследованию Луны Chang'e Project, был включен в число 140 000 частиц лунных образцов, изученных Пекинским научно-исследовательским институтом геологии урана с помощью высокотехнологичных процедур, таких как рентгеновская дифракция.

Сообщается, что это фосфатный минерал в столбчатом кристалле с радиусом около 10 микрон.

Changesite-(Y) является шестым минералом, извлеченным с поверхности Луны, и первым минералом, обнаруженным Китаем.

Номенклатура и классификация Международной минералогической ассоциации подтвердили его как новый минерал в пятницу.

Лю Цзичжун, директор Китайского центра исследования Луны и космической программы рассказал, что 1731 грамм лунных образцов был привезен с зонда «Чанъэ-5».

После открытия Китай стал третьей страной, доставившей новый минерал с Луны на Землю впервые за 46 лет после США и России. Бывший Советский Союз привез последний лунный образец со своего лунного зонда « Луна-24» в 1976 году.

Минерал, который, как полагают, примерно на 1 млрд лет моложе образцов, добытых США и Россией, был собран в Oceanus Procellarum, базальтовой области на Луне, образовавшейся в результате лунных извержений вулканов миллиарды лет назад.