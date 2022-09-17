В Югре секретные документы станут перерабатывать в туалетную бумагу
Экономичное решение принял директор "Вневедомственного архива". Каждый год уничтожению подлежит до 40 тонн секретных материалов, которые могут принести пользу. Например, в виде туалетной бумаги.
Такое ценное сырье, как секретный бумажный архив, не должно пропадать даром. Из 20-40 тонн документации можно изготавливать востребованный продукт в большом количестве.
До этого додумался Ришат Валиев - глава "Вневедомственного архива" Югры.
Архивные документы нефтяных компаний, банковских и других государственных организаций в измельченном виде доставляются в Челябинск.
Там на перерабатывающем заводе они подвергаются вторичной обработке и превращаются в салфетки и туалетную бумагу.
Реализовать задуманный проект реально в течение полутора-двух лет, как считает директор архива.
Идея Валиева получила одобрение и поддержку в региональном оперштабе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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