В Югре секретные документы станут перерабатывать в туалетную бумагу

Экономичное решение принял директор "Вневедомственного архива". Каждый год уничтожению подлежит до 40 тонн секретных материалов, которые могут принести пользу. Например, в виде туалетной бумаги.

Такое ценное сырье, как секретный бумажный архив, не должно пропадать даром. Из 20-40 тонн документации можно изготавливать востребованный продукт в большом количестве.

До этого додумался Ришат Валиев - глава "Вневедомственного архива" Югры.

Архивные документы нефтяных компаний, банковских и других государственных организаций в измельченном виде доставляются в Челябинск.

Там на перерабатывающем заводе они подвергаются вторичной обработке и превращаются в салфетки и туалетную бумагу.

Реализовать задуманный проект реально в течение полутора-двух лет, как считает директор архива.

Идея Валиева получила одобрение и поддержку в региональном оперштабе.