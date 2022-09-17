Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за конфискацию его яхт

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, попавший под санкции Европейского Союза, подал в суд на французские власти после того, как они арестовали две его роскошные яхты в рамках санкций против него.

Две суперяхты, принадлежащие Алексею Кузьмичеву, соучредителю крупнейшего в России частного банка «Альфа-Банк», были конфискованы французскими властями в марте.

15 марта Евросоюз внес Кузьмичева в свой санкционный список, а это означает, что его активы были заморожены.

Кузьмичев теперь заявил, что французские таможенные органы не имели права входить и задерживать два судна, пришвартованных во Французской Ривьере.

17-метровая яхта Кузьмичева «Little Bear I» стоимостью 22 миллиона долларов была конфискована в Каннах, а другая его яхта «Little Bear II» стоимостью 76 миллионов долларов была конфискована в Антибах.

Филипп Бланшетье, адвокат Кузьмичева, заявил в среду в апелляционном суде Парижа, что власти расследовали обе яхты на предмет нарушения санкций, но не обнаружили нарушений.

Юрист сказал, что если ты русский и богатый, это не обязательно делает тебя головорезом. Он также утверждает, что капитанам яхт не зачитали их права.

Бланшетье заявил, что арест яхт Кузьмичева был «юридической ересью» со стороны властей, добавив, что это больше похоже на конфискацию, чем на замораживание активов, и выходит за рамки санкций ЕС.