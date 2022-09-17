Слухи о крахе китайской экономике были сильно преувеличены

Экономика Китая продемонстрировала удивительную устойчивость в августе. Более быстрый, чем ожидалось, рост промышленного производства и розничных продаж укрепил хрупкое восстановление, но углубляющийся спад на рынке недвижимости повлиял на перспективы.

Более высокие, чем ожидалось, цифры показывают, что вторая по величине экономика мира набирает обороты после того, как едва избежала сокращения в июньском квартале и незначительно улучшила перспективы восстановления до конца года.

По данным Национального бюро статистики (НБС), в августе промышленное производство выросло на 4,2% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом с марта. Это превзошло рост на 3,8%, ожидаемый аналитиками в опросе Reuters, и рост на 3,8% в июле.

Розничные продажи выросли на 5,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым показателем за шесть месяцев, а также превысило прогнозы роста на 3,5% и прироста на 2,7% в июле.

Джулиан Эванс-Причард, экономист по Китаю в Capital Economics считает, что это связано с более низкой базой для сравнения.

По его словам, в ближайшие месяцы активность останется слабой на фоне углубляющегося спада на рынке недвижимости, снижения экспорта и повторяющихся сбоев из-за COVID-19.

В отличие от оптимистичных данных об активности, сектор недвижимости в августе продолжил сокращаться, так как цены на жилье, инвестиции и продажи увеличили потери.

Инвестиции в недвижимость в прошлом месяце упали на 13,8%, что стало самым быстрым темпом с декабря 2021 года.