Европа готовит планы отключения электроэнергии, чтобы предотвратить зимний энергетический хаос

Энергетический кризис, охвативший Европу, усиливается с каждой неделей. Операторы готовят планы отключения электроэнергии, в том числе по худшему сценарию.

Французская Reseau de Transport d'Electricite заявила, что ей, вероятно, придется попросить страну несколько раз сократить потребление этой зимой, чтобы избежать веерных отключений электроэнергии. Финляндия также усилила предупреждения об отключениях электроэнергии.

Эд Биркетт, глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward утверждает, что в Европе не хватает газа.

По его словам, если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети, а в крайнем случае домохозяйства могут быть отключены от сети.

Для Европы многое будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы. Небольшие колебания температуры могут радикально изменить потребности в энергии.

Во Франции падение на 1 градус Цельсия обычно увеличивает спрос на электроэнергию примерно на 2400 мегаватт, что составляет мощность примерно двух из 56 ее ядерных реакторов.

Европейская комиссия в среду предложила постановление, призывающее правительства сократить общее потребление электроэнергии на 10%, а также обязательное сокращение на 5% в часы пик.

Но некоторые меры государственной помощи могут усугубить проблему. Ограничение цен, направленное на то, чтобы помочь потребителям и предприятиям справиться с растущими ценами, снижает стимулы к снижению потребления.

Пока правительства рекомендовали выключать термостаты и принимать душ быстрее. Они также сокращают собственное потребление за счет снижения температуры в общественных бассейнах и отключения наружного освещения в общественных зданиях в ночное время.