Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что лидеры Евросоюза начнут переговоры о продлении санкций против России осенью, но Будапешт попытается заблокировать этот шаг.

Орбан, резкий критик санкций ЕС в отношении Москвы у, сделал это заявление на закрытой встрече с членами партии в деревне Коче на западе страны на прошлой неделе.

Ссылаясь на неназванные источники, присутствовавшие на встрече, Радио Свобода сообщило, что Орбан сказал, что шансы заблокировать еще одно шестимесячное продление санкций невелики. Однако он выразил надежду на то, что новое правительство, которое будет сформировано в Италии, может помочь этим усилиям.

Похоже, это ссылка на Джорджию Мелони, которая, вероятно, станет следующим премьер-министром Италии после выборов в этом месяце, чья партия «Братья Италии» имеет тесные связи с Орбаном.

Ее партия перешла на его сторону в четверг, когда Европейский парламент проголосовал 433 голосами против 123 за осуждение существования явного риска серьезного нарушения Венгрией основных ценностей ЕС.

В июле Орбан заявил, что ЕС выстрелил себе в легкие необдуманными экономическими санкциями против России, которые, если их не отменить, рискуют разрушить европейскую экономику.

Ранее он сказал, что к 2030 году группа центральноевропейских стран Вышеградской четверки может стать чистым вкладчиком в бюджет ЕС, что должно привести к переосмыслению преимуществ и недостатков продолжения членства в блоке.

Явный критик Брюсселя Орбан в сентябре прошлого года заявил, что Венгрия должна оставаться членом ЕС, чтобы обеспечить постоянный доступ к своему единому рынку.

Затем он сказал, что Венгрия будет одной из немногих, кто еще останется в ЕС, если он когда-либо прекратит свое существование.