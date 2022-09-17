Двадцать человек напали на полицейских в Марселе во время операции по борьбе с наркотиками

Несколько полицейских из северных районов Марселя подверглись нападению со стороны около двадцати человек во время операции, направленной против одного из боссов в сфере незаконного оборота наркотиков.

События произошли в эту пятницу около 18:00 в небольшом городке Бель-де-Мэ, а точнее в районе резиденции Мулен-дю-Мэ в 3-м округе Марселя. В этом секторе ведется крупный оборот наркотиков, который полицейские из Специализированной полевой бригады (ОПБ) хотели пресечь, арестовав босса наркомафии.

Пока агенты пытались законно арестовать главаря, от двадцати до двадцати пяти человек подъехали к дому, окружили их, а затем «бросились на полицию, чтобы освободить» арестованного.

«Это было невероятно жестоко», — рассказывают СМИ. В полицейских бросали бетонные блоки. Им пришлось запросить подкрепление, чтобы эвакуировать раненых и арестовать виновных в нападении.

Задержаны пять человек, в том числе разыскиваемый. Несмотря на жестокость сцены, полицейские избежали серьезных травм. Однако у одного из них было два сломанных пальца, а у другого «все тело в синяках». Агент также получил удар по лицу и, возможно, сломал нос.

«Это очень маленький город, который абсолютно ничего не весит по сравнению с другими городами в северных районах Марселя», — объясняет наш источник: «Пятнадцать лет назад было совершенно тихо… Сегодня стало неуправляемо».