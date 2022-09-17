Британцы призвали Байдена держать рот на замке после угроз в адрес Путина

Интернет-читатели Daily Mail резко отреагировали на «смехотворные» угрозы Байдена возможными последствиями в адрес Путина.

17 сентября интернет-читатели британской газеты-таблоида Daily Mail прокомментировали публикацию о том, что президент США Джо Байден в своём интервью для американского телеканала CBS пригрозил президенту РФ Владимиру Путину возможными последствиями, которые ждут Россию в случае применения ядерного или химического оружия.

Большая часть комментаторов сошлась во мнении, что Байден окончательно превратился в «маразматика», который не в состоянии контролировать свою речь и «просто заткнуться» тогда, когда это требуют обстоятельства, из-за своего непреодолимого желания добиться начала «ядерной войны в Европе».