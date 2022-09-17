Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана договорились о скорых переговорах

В Киргизии сообщили, что ожидаются переговоры представителей пограничных служб двух республик.

В субботу утром РИА Новости сообщили, что по информации пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии стало известно о том, что таджикская сторона обстреляла из минометов и артиллерии киргизских пограничников в Ошской области. В ведомстве сообщили, что ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.

Боевые действия на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих граждан в результате боестолкновения. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что с их стороны тоже есть погибшие, количество уточняется.