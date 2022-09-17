Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле пограничников в Ошской области

Погранслужба ГКНБ Киргизии заявила, что Таджикистан нарушил соглашение о прекращении огня, обстреляв пограничников в Ошской области.

В субботу, 17 сентября 2022 года, пресс-центр Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявила, что этим утром таджикские военнослужащие обстреляли из артиллерии и миномётов позиции киргизских пограничников в населённых пунктах Ошской области.

В ведомстве отметили, что киргизская сторона открыла ответный огонь по позициям таджикских военных, однако спустя небольшой период времени приняла решение о прекращении обстрела, чтобы не допустить эскалацию конфликта на киргизско-таджикском участке государственной границы.