Диверсанты армии Украины взорвали опоры ЛЭП в Мелитополе

МВД Запорожья сообщило о диверсии украинских военный, осуществлённой на опорах ЛЭП в Мелитополе.

Днём субботы пресс-служба МВД по Запорожской области сообщила, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины осуществила террористический акт на территории города Мелитополь, находящегося под контролем российских военных.

По данным сотрудников правоохранительных органов, прибывшие на место теракта специалисты обнаружили, что украинские диверсанты взорвали две бетонные опоры линии электропередач, что привело к частичному исчезновению электроэнергии в городе.