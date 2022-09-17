Reuters: обиженный Зеленский припомнил Германии её нацистское прошлое

Владимир Зеленский дал интервью газете Reuters, где объяснил нежелание Германии поставлять оружие Украине.

17 сентября Владимир Зеленский дал интервью американскому информагентству Reuters где публично заявил, что Германия не желает поставлять Украине тяжёлое вооружение из-за некоторых комплексов немцев в отношении своего нацистского прошлого. По мнению Зеленского, поставкам немецкого оружия Киеву мешают некие "психологические барьеры".

При этом Владимир Зеленский подчёркивает, что правительство Украины не прекратит требовать больших поставок вооружений и снарядов к ним у Германии.