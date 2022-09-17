Вучич: Сербия не уступит свои земли в Косово и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что не позволит перейти части сербских земель в состав Косово и Метохии.
В субботу, 17 сентября 2022 года, у здания сербского парламента, где проходила церемония присуждения звания младших лейтенантов кадетам местных военных ВУЗов, президент Сербии Александр Вучич выступил с торжественной речью.
В ходе своего выступления Вучич заявил о намерении модернизировать оборонную промышленность страны, а также заверил всех присутствующих на мероприятии, что не Сербия никогда не уступит «ни пяди своей земли в Косово и Метохии».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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