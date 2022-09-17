Министр транспорта Шри-Ланки извинился за арест российского самолёта
Глава Минтранса Шри-Ланки Бандула Гунавардана утверждает, что конфискация российского самолёта была ошибкой.
В беседе с российскими журналистами министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана прокомментировал инцидент с арестом российского самолёта от компании "Аэрофлот". По словам политика, самолёт был арестован по решению суда, однако само это решение является "чудовищной ошибкой".
При этом Бандула Гунавардана публично заявил, что подобных событий на территории Шри-Ланки никогда больше не повторится и принёс извинения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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