Украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив четыре снаряда по зданию местной администрации.

В субботу, 17 сентября 2022 года, около двенадцати часов дня служащие Вооружённых сил Украины начали обстрел центра города Донецка. Об этом сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.

Кулемзин добавил, что украинские бойцы выпустили четыре боеприпаса из артиллерийских орудий калибром 155 мм, являющегося стандартом НАТО, по зданию Ворошиловской районной администрации.