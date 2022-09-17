В Донецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель

Украинские военные выпустили более десяти артиллерийских снарядов по Донецку, попав в административное здание, главпочтамт и автомобиль.

17 сентября крупный Telgram-канал Mash сообщил, что украинские военные продолжат артиллерийский обстрел Донецка, выпустив по городу не менее десяти боеприпасов, в результате чего четыре снаряда попали в здание администрации Ворошиловского района, также под обстрел попало здание главпочтамта и легковой автомобиль на площади Ленина.

Информационное агентство ДАН, ссылаясь на заявление мэра Донецка Алексея Кулемзина, сообщило о том, что в результате атаки ВСУ в Петровской районе западной части города умер один мужчина.