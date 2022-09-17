Минобороны РФ: ВСУ потеряли 120 человек при неудачном наступлении на Херсон

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что украинские войска потеряли 120 бойцов при попытке наступления на Херсонщине.

Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что накануне вооружённые силы Украины при помощи двух бригад, девяти танков и 16 бронированных машин пытались осуществить контрнаступление на Херсон через населённый пункт Правдино, однако потерпели поражение и были вынуждены отступить.

По данным Конашенкова, в ходе боёв за Правдино под Херсоном ВСУ потеряли не менее 120 бойцов личного состава убитыми, также были взорваны 7 танков.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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