ВКС России уничтожили 50 бойцов нацбатальона ВСУ «Кракен» под Харьковом
Российские военно-космические силы ликвидировали не менее 50 бойцов украинского нацбатальона "Кракен" в Харьковской области.
Глава пресс-службы Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что накануне российские военно-космические силы использовали высокоточное оружие для ликвидации украинского нацбталаьона Кракен, нанеся удары по населённым пунктам Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области Украины. Там же базировались солдаты 81-ой и 92-ой бригад ВСУ.
По данным Конашенкова, в результате ударов ВКС России по пунктам размещения ВСУ под Харьковом было уничтожено свыше пятидесяти бойцов "Кракена".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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