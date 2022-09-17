ВКС России уничтожили 50 бойцов нацбатальона ВСУ «Кракен» под Харьковом

Российские военно-космические силы ликвидировали не менее 50 бойцов украинского нацбатальона "Кракен" в Харьковской области.

Глава пресс-службы Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что накануне российские военно-космические силы использовали высокоточное оружие для ликвидации украинского нацбталаьона Кракен, нанеся удары по населённым пунктам Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области Украины. Там же базировались солдаты 81-ой и 92-ой бригад ВСУ.

По данным Конашенкова, в результате ударов ВКС России по пунктам размещения ВСУ под Харьковом было уничтожено свыше пятидесяти бойцов "Кракена".