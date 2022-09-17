Минобороны РФ: ВСУ дважды за сутки пытались взорвать ЗАЭС путём обстрела

Министерство обороны России уведомляет, что украинские войска два раза за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

17 сентября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что вооружённые силы Украины дважды за сутки пытались обстрелять территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпустив по предприятию не менее пятнадцати боевых снарядов.

По данным Минобороны РФ, украинские войска намеревались совершить акт ядерного терроризма и создать техногенную катастрофу, поскольку Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным объектом в Европе, и её взрыв угрожал бы всему континенту.