Минобороны РФ: ВСУ дважды за сутки пытались взорвать ЗАЭС путём обстрела
Министерство обороны России уведомляет, что украинские войска два раза за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.
17 сентября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что вооружённые силы Украины дважды за сутки пытались обстрелять территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпустив по предприятию не менее пятнадцати боевых снарядов.
По данным Минобороны РФ, украинские войска намеревались совершить акт ядерного терроризма и создать техногенную катастрофу, поскольку Запорожская АЭС является крупнейшим ядерным объектом в Европе, и её взрыв угрожал бы всему континенту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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