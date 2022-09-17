Армия России уничтожила 140 бойцов ВСУ под Херсоном и Николаевом
Российские войска ликвидировали свыше ста сорока украинских солдат в Николаевской и Херсонской областях.
В субботу Министерство обороны России опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что российские ВС уничтожили более 140 украинских военных под Херсоном и Николаевом. Также известно, что за аналогичный отрезок времени ВС России ликвидировали пять украинских танков и 14 бронемашин.
По данным представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ВСУ вновь предприняли попытку контрнаступления на Херсон, но понесли потери и отступили с поля боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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