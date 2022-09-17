Снявший «Шерлока Холмса» Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет

17 сентября российский режиссёр Игорь Масленников скончался на 91-ом году жизни.

В субботу организационный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин публично заявил, что снявший "Шерлока Холмса" российский режиссёр Игорь Масленников скончался сегодня на 91-ом году жизни. По словам Калинина, Масленников ничем не болел и умер от старости.

За свою карьеру Игорь Масленников удостоился таких государственных наград как звание народного артиста России и получал ордена за заслуги перед отечеством.