Снявший «Шерлока Холмса» Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет
17 сентября российский режиссёр Игорь Масленников скончался на 91-ом году жизни.
В субботу организационный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин публично заявил, что снявший "Шерлока Холмса" российский режиссёр Игорь Масленников скончался сегодня на 91-ом году жизни. По словам Калинина, Масленников ничем не болел и умер от старости.
За свою карьеру Игорь Масленников удостоился таких государственных наград как звание народного артиста России и получал ордена за заслуги перед отечеством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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