Фура врезалась в школьный автобус в ЮАР, убив 19 детей и 2 взрослых

В Южно-Африканской республике фура протаранила школьный автобус, что привело к человеческим жертвам.

Днём 17 сентября пресс-служа полиции Южно-Африканской республики сообщила, что неизвестный врезался на крупногабаритном грузовике в школьный автобус, который перевозил детей в возрасте от 5 до 12 лет. По итогам аварии скончалось девятнадцать детей и двое взрослых, которые их сопровождали.

Полиция уже установила, что виновником ДТП является водитель фуры, который не стал дожидаться приезда сотрудников правоохранительных органов и скрылся с места происшествия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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