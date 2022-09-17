ВСУ обстреляли центр Донецка из французской гаубицы CAESAR, убив 4 человек

Украинские войска осуществили прицельный обстрел центра Донецка, что привело к человеческим жертвам.

Днём субботы донецкий мэр Алексей Кулемзин публично заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели обстрел центра Донецка из крупнокалиберной артиллерии. Позднее стало известно, что обстрел ВСУ привёл к гибели четырёх человек в столице Донецкой народной республики.

По данным Кулемзина, правоохранители исследовали место обстрела и обнаружили осколки от снаряда французской дальнобойной гаубицы CAESAR.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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