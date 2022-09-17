Украинские военные обстреляли здание «Почты Донбасса» в Донецке

Здание «Почты Донбасса» в Донецке подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

17 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на репортёра с места событий, рассказало о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли здание «Почты Донбасса» в административном центре ДНР Донецке.

Репортёр РИА утверждает, что в результате удара ВСУ была нарушена целостность строения, во внутреннем дворе «Почты Донбасса» лежат обломки кирпича. Также РИА отметило, что удар по донецкому объекту связи был нанесён во время работы отделения, где находились не только сотрудники, но и клиенты, которые не пострадали.