Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд

Армения подала заявление на Азербайджан в Международный суд из-за обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе.

17 сентября пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян в своём официальном-пресс релизе заявила о том, что армянское правительство подало жалобу на Азербайджан в Международный суд.

Самвелян объяснила столь серьёзное решение было принято властями Армении «на основании военных преступлений со стороны Азербайджана» в ходе недавно произошедшего обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе.