Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд
Армения подала заявление на Азербайджан в Международный суд из-за обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе.
17 сентября пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян в своём официальном-пресс релизе заявила о том, что армянское правительство подало жалобу на Азербайджан в Международный суд.
Самвелян объяснила столь серьёзное решение было принято властями Армении «на основании военных преступлений со стороны Азербайджана» в ходе недавно произошедшего обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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