Армия Украины обстреляла здание «Почты Донбасса» в Донецке
Украинские войска осуществили массированный обстрел здания "Почты Донбасса" в столице ДНР.
Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на военного корреспондента с места событий утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины обстреляли здание отделения "Почти в Донбассе" в центре Донецка, ввиду чего объект частично разрушен. Известно, что обстрел ВСУ по центру города привёл к гибели четырёх жителей Донецка.
Сотрудники народной милиции ДНР обыскали место преступления, обнаружив следы снаряда "Цезарь", которая является гаубицой французского производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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