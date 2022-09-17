Украинские войска осуществили массированный обстрел здания "Почты Донбасса" в столице ДНР.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на военного корреспондента с места событий утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины обстреляли здание отделения "Почти в Донбассе" в центре Донецка, ввиду чего объект частично разрушен. Известно, что обстрел ВСУ по центру города привёл к гибели четырёх жителей Донецка.

Сотрудники народной милиции ДНР обыскали место преступления, обнаружив следы снаряда "Цезарь", которая является гаубицой французского производства.