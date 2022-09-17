Армения подала жалобу в Международный суд на Азербайджан из-за конфликта

Правительство Армении подало жалобу на Азербайджан в Международный суд из-за конфликта в приграничной зоне.

17 сентября пресс-секретарь постпредства Армении при Европейском суде по правам человека Асмик Самвелян дала интервью изданию "Арменпресс", где сообщила, что Ереван подал жалобу на Баку в Международный суд из-за вооружённого конфликта на армяно-азербайджанской границе.

По словам Самвелян, Армения считает Азербайджан полностью виновным в эскалации конфликта, который начался в ночь на вторник на общей территории границы и привёл к человеческим жертвам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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