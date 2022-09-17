Пискарев: Госдеп США не имеет право поучать Россию, как вести выборы
Представитель комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ Василий Пискарев утверждает, что в Госдепе пытаются поучать Россию, как ей проводить выборы у себя в стране.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил российское правительство во многочисленных нарушениях в ходе недавних выборов муниципальных депутатов, за что получил критику от депутат Госдумы России Василия Пискарева.
По словам Пискарева, в с Соединённых Штатах из года в год заново встаёт вопрос о фальсификации американских выборов, а в самом процессе регулярно наблюдаются значительные нарушения, однако Госдеп пытается поучать Россию, как ей проводить голосования на своей территории, на что, безусловно, не имеет права.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон
Пелоси едет в Ереван для обсуждения вопросов безопасности Армении и США
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам