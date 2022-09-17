МВД задержало желавшего убить главу Васильевки в Запорожье по приказу Киева

Сотрудники МВД России произвели задержание украинца, который должен был убить главу администрации города Васильевка по приказу украинских военных.

По данным журналистов российского издания "РИА Новости", житель Запорожской области должен был убить главу временной гражданской администрации населённого пункта Васильева Наталью Романиченко, поскольку получил соответствующий приказ от Киева. Молодой человек признался, что заминировал автомобиль и планировал подогнать его к машине Романченко для осуществления теракта.

Позднее Наталья Романченко поговорила с задержанным лично, заявив ему, что у неё двое детей. По словам Романченко, она не понимает, почему Киев желает ей смерти, однако сам обвиняемый признался, что раскаивается.