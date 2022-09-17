Один человек погиб при обстреле села Красный Хутор в Белгородской области

ВСУ начали обстрел белгородского села Красный Хутор, что привело к гибели одного мирного жителя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что армия Украины начала артиллерийский обстрел деревни Красный Хутор недалеко от украинской границы. В результате обстрела три человека получили ранения различной степени тяжести, один из них скончался.

По данным Гладкова, это уже второй обстрел Красного Хутора за минувшую неделю, и лишь за сегодня ВСУ разрушили 14 частных домов в деревне.