Один человек погиб при обстреле села Красный Хутор в Белгородской области
ВСУ начали обстрел белгородского села Красный Хутор, что привело к гибели одного мирного жителя.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что армия Украины начала артиллерийский обстрел деревни Красный Хутор недалеко от украинской границы. В результате обстрела три человека получили ранения различной степени тяжести, один из них скончался.
По данным Гладкова, это уже второй обстрел Красного Хутора за минувшую неделю, и лишь за сегодня ВСУ разрушили 14 частных домов в деревне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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