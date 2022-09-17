Токаев вернул прежнее название столице Казахстана

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев утвердил решение о переименовании Нур-Султана в Астану.

Днём 17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал законопроект, согласно которому столицу страны Нур-Султан вновь переименовали в Астану в соответствии с её прежним названием.

Напомним, что после январских протестов в Казахстане Токаев взял курс на демократизацию государства и жизни местного общества, уволил всех родственников Нурсултана Назарбаева с государственных постов и убрав имя первого президента из Конституции страны.