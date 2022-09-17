Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев утвердил решение о переименовании Нур-Султана в Астану.
Днём 17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал законопроект, согласно которому столицу страны Нур-Султан вновь переименовали в Астану в соответствии с её прежним названием.
Напомним, что после январских протестов в Казахстане Токаев взял курс на демократизацию государства и жизни местного общества, уволил всех родственников Нурсултана Назарбаева с государственных постов и убрав имя первого президента из Конституции страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
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