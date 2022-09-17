Зеленский удалил совместное фото с солдатом ВСУ с символикой дивизии СС

Владимир Зеленский удалил фотографию с украинским военным, сделанную во время поездки президента в город Изюм Харьковской области.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский удалил фото, которое он сделал вместе с солдатом вооружённых сил Украины при поездке в город Изюм накануне. На фотографии Зеленский стоял с бойцом ВСУ, на одежде которого присутствовал боевой шеврон нацистской дивизии СС "Мёртвая голова", признанной экстремистской организацией.

Примечательно, что 9 мая 2022 года Зеленский также выкладывал фотографию с украинским солдатом, который был облачён в форму с нашивкой "Мёртвой головы" СС.