Рогов: в Мелитополе прозвучала серия из пяти громких взрывов
Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в Мелитополе была слышна серия громких взрывов.
Вечером 17 сентября глава совета при временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что только что в Мелитополе была отчётливо слышна серия из пяти громких взрывов. По словам Рогова, он уточнит ситуацию и позднее расскажет все подробности случившегося.
Также Владимир Рогов признаёт, что армия Украины концентрирует тяжёлую военную технику и личный состав у линии разграничения в Запорожье, но все попытки ВСУ атаковать регион заканчиваются неудачей для Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС вновь подключили к энергосети Украины
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
Эрдоган: Турция хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину