Рогов: в Мелитополе прозвучала серия из пяти громких взрывов

Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в Мелитополе была слышна серия громких взрывов.

Вечером 17 сентября глава совета при временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что только что в Мелитополе была отчётливо слышна серия из пяти громких взрывов. По словам Рогова, он уточнит ситуацию и позднее расскажет все подробности случившегося.

Также Владимир Рогов признаёт, что армия Украины концентрирует тяжёлую военную технику и личный состав у линии разграничения в Запорожье, но все попытки ВСУ атаковать регион заканчиваются неудачей для Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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