МВД Украины: сломанную военную технику ВСУ будут чинить в Литве
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что получившую повреждения военную технику ВСУ будут чинить на территории Литвы.
Вечером субботы официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Антон Геращенко сообщил, что правительство Литвы согласилась починить часть военное техники, стоящей на балансе ВСУ. Отмечается, что починка будет происходить на территории Литвы и включает в себя ремонт самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 американских БТР M113.
Примечательно, что в этот же день Министерство обороны России опубликовало видео, на котором российский БТР уничтожает M113 под управлением украинских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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