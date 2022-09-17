Эрдоган: Алиев объявил о завершении «военной операции» на границе с Амренией
Турецкий президент Тайип Эрдоган утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение прекратить военные действия на армянской границе.
Вечером 17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что провёл закрытые переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По словам Эрдогана, в ходе беседы Алиев сообщил, что Азербайджан завершил свою "военную операцию" на границе с Арменией.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября армии Армении и Азербайджана вступили в боестолкновения в приграничной зоне, ввиду чего обе стороны понесли потери.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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