Лукашенко: США толкают Европу в военное противостояние с Россией
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты провоцируют начало прямой конфронтации между Европой и Россией.
17 сентября в «Минск-арена» прошло торжественное мероприятие в честь Дня народного единства, где президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с праздничной речью перед всей белорусской нацией.
В ходе своего выступления Лукашенко заявил, что «Соединённые Штаты толкают Европу в военное противостояние с Россией» и абсолютно не скрывают свои намерения, действуя согласно заключённым на долгие годы вперёд контрактам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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