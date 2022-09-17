Лукашенко: США толкают Европу в военное противостояние с Россией

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты провоцируют начало прямой конфронтации между Европой и Россией.

17 сентября в «Минск-арена» прошло торжественное мероприятие в честь Дня народного единства, где президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с праздничной речью перед всей белорусской нацией.

В ходе своего выступления Лукашенко заявил, что «Соединённые Штаты толкают Европу в военное противостояние с Россией» и абсолютно не скрывают свои намерения, действуя согласно заключённым на долгие годы вперёд контрактам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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