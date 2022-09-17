Путин по телефону поблагодарил Мирзиёева за организацию саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева за прекрасную организацию саммита ШОС.
В субботу, 17 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого выразил свою благодарность узбекскому лидеру за прекрасную организацию саммита ШОС в Самарканде.
Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в торгово-экономической сфере и ряд других двусторонних вопросов, после чего российский лидер отметил усилия правительства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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