Путин по телефону поблагодарил Мирзиёева за организацию саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева за прекрасную организацию саммита ШОС.

В субботу, 17 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого выразил свою благодарность узбекскому лидеру за прекрасную организацию саммита ШОС в Самарканде.

Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в торгово-экономической сфере и ряд других двусторонних вопросов, после чего российский лидер отметил усилия правительства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.