17 сентября лидер военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что план по увеличению военного присутствия возле российских границ появился пару лет назад.

Вечером субботы адмирал НАТО Роб Бауэр публично заявил, что ещё несколько лет назад в Североатлантическом альянсе был разработан план, согласно которому НАТО усилит своё военное присутствие у суверенных границ России. По словам Бауэра, сейчас Североатлантический альянс начал воплощать данный план в жизнь.

Примечательно, что перед началом спецоперации армии России в Украине Владимир Путин неоднократно заявлял о недопустимости втягивания враждебного по отношению к Москве государства в Североатлантический альянс.